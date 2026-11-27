Basket La Vitulano Drugstore Basket Manfredonia attende la Fortitudo Trani

I biancoazzurri difendono il primato nel Girone A di DR1 Puglia. Dopo la gara di domenica, un turno di riposo e gli ultimi due impegni del girone di andata.

IL CAMPIONATO DR1 ENTRA NEL VIVO: DOMENICA AL PALASCALORIA L’ANGEL ATTENDE LA FORTITUDO TRANI

I biancoazzurri difendono il primato nel Girone A di DR1 Puglia. Dopo la gara di domenica, un turno di riposo e gli ultimi due impegni del girone di andata.

Sei vittorie in sette partite, dodici punti e il primo posto in classifica, concentrazione massima in vista degli ultimi impegni prima della pausa natalizia. La Vitulano Drugstore Basket Manfredonia si avvicina alla fase conclusiva del girone d'andata con un bilancio importante, frutto di un percorso che ha visto la formazione di Coach Felice Carano crescere in solidità, carattere e consapevolezza.

Il successo nel derby del Gargano a Vieste ha confermato le qualità di un gruppo capace di trovare soluzioni anche nelle partite più complicate. Ma il campionato è ancora lungo e proprio adesso diventa fondamentale non disperdere quanto costruito.

Domenica 29 novembre, alle ore 18.30, al PalaScaloria arriva la Fortitudo Trani. Un appuntamento da affrontare con determinazione, prima del turno di riposo del prossimo fine settimana e delle ultime due gare dell’andata.

La Fortitudo Trani arriva a Manfredonia con quattro punti in classifica, frutto di due vittorie e quattro sconfitte, e con la necessità di invertire una serie di due battute d'arresto consecutive. La formazione allenata da Matias Caruso, tecnico di scuola argentina alla sua prima stagione sulla panchina tranese, è impegnata in un percorso di rinnovamento. Una squadra da non sottovalutare, soprattutto per l’Angel chiamata a confermare la propria continuità di rendimento.

A sottolineare l'importanza di questo momento è Fabio Mastroluca, dirigente Angel: “Siamo soddisfatti del percorso compiuto, ma sappiamo che il campionato non concede distrazioni. Abbiamo costruito una posizione importante e vogliamo difenderla, partita dopo partita. Domenica affrontiamo un altro passaggio significativo prima della pausa e del rush finale dell'andata. Ai nostri ragazzi chiediamo intensità e concentrazione, alla città chiediamo di esserci. Vogliamo un PalaScaloria pieno, caldo, capace di trasmettere energia alla squadra. Il pubblico deve essere parte di questo percorso”.

L'Angel chiama dunque a raccolta i propri tifosi per una domenica di basket e passione. Il primato si conquista sul parquet, ma si difende anche con la spinta di una città.

DOMENICA TUTTI AL PALASCALORIA. IL CAMPIONATO SI GIOCA INSIEME!

#SAVETHEDATE

Domenica 29.11 | Ore 18.30 | PalaScaloria

Vitulano Drugstore Basket Manfredonia vs Fortitudo Trani