La Villa Comunale di San Marco in Lamis intitolata a Joseph Tusiani

Un anno è già passato da quanto Joseph Tusiani, il poeta dei due mondi e sammarchese doc, ci ha lasciati.

Mi ha sempre emozionato la sua “Lettera mai imbucata”.

Questa tremenda pandemia non molla la sua morsa, e non siamo ancora riusciti a rendergli omaggio pubblicamente come meriterebbe.

Non mi dilungo nello sciorinare tutte le sue opere ed i suoi riconoscimenti internazionali noti a tutti, ma ritengo sia doveroso ed utile pensare al futuro di San Marco in Lamis partendo dai suoi figli più illustri di ieri e di oggi.

Andar via dev’essere una scelta ed un’opportunità per formarsi, per poi tornare a mettere e disposizione della comunità talento e competenze e non più una decisione obbligata per sopravvivere, come purtroppo accaduto per Joseph e per molti altri nostri concittadini.

San Marco in Lamis per crescere e svilupparsi ha bisogno dei sammarchersi.

Jospeh merita, anche se purtroppo in maniera postuma, di essere un pilastro sul quale costruire un futuro migliore per la nostra comunità.

Per le sue opere e la sua straordinaria carriera di studioso, Tusiani ha ricevuto i più alti riconoscimenti in America e, a sfatare il proverbio Nemo propheta in patria, anche in Italia.

Quando lasciò l’insegnamento attivo, nel 1983, il Lehman College lo nominò Professor Emeritus e istituì il Joseph Tusiani Scholarship, per borse di studio agli studenti italoamericani. Il Congresso degli Stati Uniti gli ha conferito, nel 1984, la Congressional Medal of Merit. Nel 1999, ha ricevuto dal Governatore di New York, Mario Cuomo, il Governor’s Award of Excellence. Tusiani è anche stato insignito della Laurea honoris causa in Lettere e Filosofia dall’Università di Foggia e del Premio Puglia, istituito dalla Regione Puglia per i pugliesi che si sono distinti nel mondo. Tusiani si è visto assegnare anche il premio“Italiani nel mondo. IV edizione” del Ministero per gli Italiani nel Mondo, a Roma nel 2004. Nell’ottobre 2008 è stata una delle personalità onorate dalla Columbus Citizens Foundation durante le celebrazioni per Cristoforo Colombo.

Oggi, con orgoglio ed emozione, annuncio che ad essi si aggiunge un nuovo riconoscimento: l’Amministrazione comunale e l’intero Consiglio comunale hanno deciso di intitolargli la villa comunale della sua amata San Marco in Lamis, luogo fulcro della nostra comunità punto di riferimento e d’incontro di tutte le generazioni.

Un piccolo grande passo per iniziare un percorso culturale che renda finalmente merito ed omaggio al nostro illustrissimo ed indimenticabile concittadino, capace di dare onore e dignità alla nostra città ed a tutto il Gargano nel mondo con la sua autorevole arte poetica ed oratoria.

Un modo, nel nostro piccolo, per dirgli grazie e, magari, per alleviare e guarire simbolicamente quella sua mai sopita nostalgia per la terra natia, cruccio che lo ha accompagnato sino alla fine dei suoi giorni e che è stato fil rouge della sua produzione letteraria.

Quella tua lettera straordinaria e struggente mai imbucata è arrivata a destinazione.

Bentornato a casa Joseph, bentrovato tra noi.

Michele Merla – Sindaco di San Marco in Lamis