La videoricetta ed i segreti della “ciambotta”, piatto tipico manfredoniano

Distanziamento sociale, quarantena, isolamento forzato. Tanti vocaboli nuovi che hanno arricchito il nostro lessico. Certo, non è un bel momento, ma da ogni circostanza della vita dobbiamo sempre trarne qualcosa di positivo.In molti, ad esempio, hanno potuto trovare il ‘tempo’, ovvero qualcosa di preziosissimo che si era smarrito nei meandri della routine, intenti com’eravamo a rincorrere la vita che nel frattempo ci passava accanto.

Tanti hanno rispolverato hobby e passioni accantonate. Tantissimi si sono dedicati alla cucina.

E per tutti coloro che hanno voglia e tempo di scoprire un piatto tipico manfredoniano, ecco il video della ‘ciambotta’, vanto della gastronomia sipontina, con scorfano, sarago, gallinella, rombo, cicale, sogliole, scampi, seppioline, cozze…Niente paura, non l’ho preparata io. Il video della ciambotta è stato realizzato da Michele Prencipe del Panorama del Golfo nel 2015, per un interessante docufilm italiano intitolato “Fisheat: Cibo dal mare – cibo da amare”, un progetto delle Cooperative italiane della pesca e promosso dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.

Buona preparazione e buon appetito!

di Maria Teresa Valente