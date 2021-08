La via tra lo stadio e la scuola De Santis in totale abbandono, eppure è a due passi dal mare, video e foto

Manfredonia in questa estate, cosi come ormai accade da tanti anni sta accogliendo numerosissimi turisti, lo dimostra l’impossibilità di prenotare una camera in albergo o B&B fino a fine agosto.

La città si è fatta trovare pronta ad accogliere questo numero importante di turisti, da come sempre le attività commerciali si sono organizzate in fretta per rispettare le restrizioni dovute al covid e per essere comunque “attraenti” agli occhi dei consumatori.

In contrapposizione alla prontezza dei privati, ciò che è pubblico forse non si è mostrato all’altezza di offrire un luogo curato ai turisti, qualche giorno fa abbiamo girato un video in una via che dista dal mare solo pochi metri. La Via che passa tra la scuola De Santis ed il Miramare.

Questa strada è purtroppo in totale abbandono, tra erbacce e rifiuti, tra escrementi maleodoranti e scritte sui muri. La strada è davvero a pochissimi metri dalle spiagge più affollate della città e non è certo un buon biglietto da visita per Manfredonia.

Nella giornata di oggi anche Raffaele Fatone ha pubblicato un post sull’argomento “Una città più vivibile è una città più ospitale” ed aggiunge: Si può e si deve sollecitare ASE ad essere più presente ed incisiva, ma è molto più importante sensibilizzare i nostri concittadini, la vivibilità e il tanto decantato sviluppo turistico, passano anche da nostri piccoli gesti quotidiani, ponendo più attenzione al decoro della Nostra Città. Stamattina abbiamo verificato su sollecito di amici, il cattivo stato della stradina che collega via S.G.Bosco al mare (tra il campo sportivo e la scuola De Santis) ed è una fortuna che tramite foto non si possano sentire gli odori. Il percorso intrapreso è quello giusto, ma dobbiamo lavorare un pó di più sul nostro senso civico, sono certo che ci renderebbe tutti più orgogliosi e felici.

L’ASE potrebbe sicuramente garantire la salubrità della via che dista pochissimo dal mare