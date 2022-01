La verza: specialità lombarda alleata della cucina invernale

Cavolo di Milano o cavolo della Savoia sono altri due nomi che prende la verza per via della sua origine: viene infatti dalla Lombardia e pare fosse coltivato già in epoca antichissima. La differenza tra la verza, o Brassica oleracea var. sabauda, e il cavolo cappuccio? Le sue foglie grinzose e piene di nervature bianche, che la rendono particolarmente resistente al freddo, anche se non è particolarmente resistente alle malattie da funghi e ad alcuni insetti, come l’afide e i lepidotteri.

Nonostante la sua provenienza italiana, il più grande produttore di verza è la Cina, come per moltissimi altri prodotti agricoli di cui abbiamo parlato, seguito da altri Paesi asiatici. È invece a Montalto Dora, nella provincia di Torino, che ogni novembre si tiene una tradizionale sagra della verza.

La verza è particolarmente apprezzata in diverse parti d’Italia: dal risotto alla verza con le costine di maiale a Piacenza alla zuppa di pane e verza nel Piemonte ai caponèt, involtini di verza diffusi nel piemontese. In Olanda, invece, è utilizzata per un famoso piatto nazionale, il boerenkool met worst, mentre in Grecia è spesso usato per i dolmades, gli involtini di foglie di vite.

Il cavolo verza ha caratteristiche molto simili ai cavoletti di Bruxelles e al cavolo cappuccio, appartenendo alla stessa famiglia, ed è carico di vitamina C. Questo lo ha reso un ortaggio importantissimo per le popolazioni del nord Europa, che non potevano trarre questa vitamina dagli agrumi, coltivati principalmente nel bacino del Mediterraneo. Oltre a ciò, la verza possiede naturalmente un alto contenuto di fibre.

