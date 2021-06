La variante indiana arriva in Puglia, già 24 i casi accertati, preoccupa la situazione

Sale la paura anche in Puglia della variante “Delta” comunemente detto “variante indiana” L’ufficio zooprofilattico di Puglia e Basilicata ha già individuato 24 positivi con questa variante in Puglia e probabilmente questi numeri potrebbero aumentare. Al momento i casi sono principalmente nella provincia di Brindisi e anche nella provincia di Lecce e Bari. Una variante che preoccupa molto in quanto questa variante è resistente ai vaccini.