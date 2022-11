La Tv slovena ricorda il suo direttore tecnico Bostjan Rigler: “Ci mancherai immensamente”

Boštjan è con noi dal primo giorno, nell'ottobre 1995, quando anche Pop TV è stata creata come progetto di un gruppo di appassionati di tecnica che hanno deciso di creare la prima televisione privata seria. Era un informatico e anche un tecnico nel cuore, quel collega che girava per casa con un cacciavite se necessario, conosceva ogni vite, ogni schermo, tutte le complicate lavorazioni, che non sono poche in un'azienda del genere. Era un analista eccezionale che sapeva come prevedere dove si sarebbe sviluppata la tecnologia e come tenersi al passo o essere migliore di altri in questo senso. Durante il suo tempo, abbiamo ottenuto grandi cambiamenti come televisione e anche l'immagine che è arrivata nelle case slovene era della migliore qualità grazie a lui. È stato anche uno dei padrini del VOYO video club, televisione non lineare, anche tutti i cambiamenti facevano parte della sua visione e dedizione. Ed era umano, non è mai stato solo un capo, ha sempre saputo difendere la sua squadra, ha mostrato quando non era d'accordo e si è mostrato quando qualcosa lo ha ferito. E le ingiustizie lo hanno ferito. Era un collega e un amico caloroso e frizzante, insieme abbiamo fatto tanti bei progetti e soprattutto cose belle. Ed era un atleta e un viaggiatore entusiasta, che trascorreva tutto il suo tempo libero con la sua famiglia in sport e viaggi. Qualche giorno fa ci ha inviato una foto del camper di famiglia al tramonto dell'ultimo viaggio di famiglia in Italia. Caro Boštjan, ci mancherai immensamente. A nome di tutti i dipendenti della nostra media house, esprimiamo le nostre più sentite condoglianze ai parenti.