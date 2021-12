“La troupe di Italia Uno sbarca nel nostro museo”

Il museo storico dei pompieri e della Croce Rossa Italiana di Manfredonia dopo aver avuto il piacere di ospitare in museo il capo redattore del TG3 dott. Sergio De Nicola conduttore di un reportage sul museo andato in onda sul TG3 e dopo aver ospitato in una diretta TV Paolo Notari il bravissimo conduttore, inviato di Uno mattina di RAIUNO, lunedì 21 dicembre alle ore 10.00 sarà la volta della troupe televisiva di Italia 1 che farà un servizio che sarà possibile vedere nella trasmissione “Studio aperto MAG” in onda il sabato e la domenica alle 19.00 dopo Studio Aperto il telegiornale di Italia 1, a cura della redazione di TGcom24 che propone appuntamenti con approfondimenti su temi specifici legati a cronaca, ricorrenze, arte, cinema oltre a focus sulle elezioni Usa, sull’11 settembre, sull’anniversario della nascita delle Frecce Tricolori o sui Musei Vaticani, senza dimenticare la musica, con speciali su John Lennon, i Pooh, Zucchero, Ligabue e Freddie Mercury e il grande cinema.

Ancora una volta il Museo Storico dei Pompieri e della CRI si pone al centro degli eventi culturali come “ponte” fra la storia e la contemporaneità, attraverso visite guidate in realtà virtuale, l’organizzazione di spazi appositamente riservati, eventi musicali, storico-culturali oltre ad esposizioni temporanee che documentano “l’odierno”, attraverso l’emozionalità del visitatore. Il nostro museo ha il duplice compito di conservazione delle testimonianze storiche oltre a lanciare un messaggio di solidarietà attiva sulla sicurezza antincendio e sul soccorso nei secoli che vengono trasmessi ai visitatori di ogni età, ma soprattutto ai più giovani, che sono il futuro dell’umanità.