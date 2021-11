Un’altra tradizione che ci hanno tramandato i nostri genitori è quella in cui si chiede di accendere, nella notte del 1 novembre, un cero sul davanzale della propria casa e di lasciarlo acceso per tutta la notte, affinché, in questo modo, le anime dei nostri cari defunti possano ritrovare le case dei loro cari proprio grazie alla luce del cero.

Matteo Borgia sul forum Facebook de ilsipontino.net