La Traccia Nascosta celebra il Natale con i Jingle jazz

Come da tradizione, a La Traccia Nascosta A.P.S. celebriamo il Natale in musica con i Jingle jazz.

Quest’anno tornano sul nostro palco i Quantum Leap, che con la loro bravura, simpatia ed eleganza ci regaleranno un concerto scintillante, che ci farà sognare come bambini e guardare il mondo con speranza e ottimismo nonostante le difficoltà.

Vi aspettiamo, per cantare insieme e vivere la magia del Natale.

Domenica 26 Dicembre Ore 22,00 – La Traccia Nascosta A.P.S. (Via San Francesco 66 – Manfredonia).

Sarà gradita la prenotazione per i Soci – Ingresso con contributo di 3,000 euro per i Non Soci.

Per info e prenotazioni:latraccianascosta.events@gmail.com / Cell: 327 2161648

L’evento si svolgerà secondo le disposizioni nazionali in vigore per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19, controllo obbligatorio green pass e mascherina FFP2 obbligatoria nelle fasi dell’evento come previsto nell’ultimo decreto.