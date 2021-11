La terza cena/evento chiude gli eventi della prima edizione di FèXtra, la festa dell’extravergine d’oliva. Sarà Francesco Cicchella, sabato 20 novembre, protagonista dell’ultimo evento in programma del festival che dal 5 al 20 ha sperimentato con successo nuovi linguaggi, experience innovative e nuovi format dove l’olio è stato il protagonista. Ma FèXtra andrà oltre gli eventi e proseguirà per tutto il mese di novembre con FèXtra in Vetrina, la vetrina digitale delle aziende agricole produttrici di olio.

È filato tutto liscio come l’olio a Mattinata nella prima edizione di “FèXtra” che sabato 20 novembre, si appresta a vivere il suo gran finale con la cena\evento del performer Francesco Cicchella ed il suo “Diffidate dalle imitazioni” (ore 20, Hotel-Ristorante “Il Melograno”; Info e prenotazioni: 0884 550547).

Nove giorni di grandi eventi per celebrare il re della tavola made in Puglia e della Dieta Mediterranea con un successo unanime di pubblico e consensi degli addetti ai lavori; un progetto di marketing territoriale dal respiro nazionale, promosso ed organizzato dal Comune con il contributo dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Puglia nell’ambito del “Programma di Promozione dei prodotti agroalimentari pugliesi di qualità ed Educazione Alimentare”.

Incontri, experience tra gli ulivi, degustazioni, laboratori sensoriali, visite guidate, attività con le scuole, mostre e cene evento, come quelle che hanno visto protagonisti Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiuolo nell’applauditissimo “Il cotto e il crudo” ed il magico trio Peppe Servillo, Natalio Mangalavite e Javier Girotto nell’emozionante “L’anno che verrà” di Lucio Dalla, il compianto cantautore che proprio in queste terre aveva il proprio buen retiro d’ispirazione artistica.

Sabato 20 con “DIFFIDATE DALLE IMITAZIONI” di FRANCESCO CICCHELLA, si chiude il programma di eventi di questa prima edizione. Uno show comico-musicale nel quale Francesco Cicchella mostra le sue doti di comico, cantante ed intrattenitore di un artista versatile e poliedrico. Musicista, cantante, attore, comico, imitatore con una spiccata attitudine al ballo, è noto soprattutto per essere diventato nel 2015 il vincitore della quinta edizione del programma “Tale e quale show” (tornando nel 2016 in occasione del “Torneo dei Campioni” e di “Natale e Quale Show”) trasmesso in prima serata su Rai1 con la conduzione di Carlo Conti, nonché per essere stato uno dei comici di punta del programma “Made in Sud”, (partecipando ad 13 edizioni, di cui cinque in onda su SKY Comedy Central e otto su Rai2). È stato uno dei protagonisti della trasmissione televisiva HONOLULU in onda su ITALIA 1 in prime time dove con i suoi personaggi di “ULTIMO” e “ACHILLE LAURO” è diventato una delle colonne comiche portanti della Trasmissione.

Al termine dell’evento avrà luogo la cena/degustazione organizzata dal ristorante Hotel Il Melograno Mattinata (Cena/evento € 35. Info e prenotazioni: 0884 550547, necessario il green pass).

“La sfida è stata ampiamente vinta – commenta con soddisfazione il sindaco Michele Bisceglia -. Siamo riusciti nel duplice obiettivo di dare valore promo-commerciale al nostro prodotto enogastronomico di punta e dato forte impulso alla filiera turistica in un periodo non affatto convenzionale. Abbiamo iniziato un percorso di rete tra tutti gli addetti ai lavori messi in filiera con un processo di marketing che dovrà sbarcare a livello nazionale ed internazionale, coniugando l’agricoltura, il benessere, il commercio, il turismo”.

Comune di Mattinata (Assessorati Industria turistica e Agricoltura-Ambiente) | Info Point turistico Mattinata | Agenzia SCOPRO

Con il sostegno di: Regione Puglia (Assessorato Agricoltura – Risorse agroalimentari – Alimentazione, Riforma fondiaria, Caccia e pesca, Foreste | Programma di Promozione dei prodotti agroalimentari pugliesi di qualità ed Educazione Alimentare) | Confindustria Foggia | Ente Parco nazionale del Gargano | M2 Energia e tanti altri partner.

