La sua ragazza lo lascia, lui percorre 50 chilometri al giorno per raggiungerla, arrestato per stalking

Percorreva in macchina circa 50 chilometri per raggiungere la ex fidanzata con la speranza di convincerla di ritornare insieme dopo la fine della relazione. Un 24enne di Neviano in provincia di Lecce è finito in carcere con le accuse di stalking e sequestro di persona dopo un’indagine condotta dagli agenti del commissariato di Nardò che hanno raccolto la denuncia della persona offesa. La donna, ormai esasperata dal comportamento violento e irascibile del compagno, aveva deciso di troncare la relazione iniziata nell’ottobre del 2021 e miseramente fallita solo pochi mesi dopo. Ma non sapeva quel che le sarebbe accaduto nei mesi successivi.

Il suo ex ragazzo non si sarebbe per nulla arreso alla fine della storia d’amore e costantemente raggiungeva in auto il paese dove la donna si era trasferita in casa dei propri genitori dove sperava di ritrovare un po’ di tranquillità e di serenità.