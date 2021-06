La Struttura di Cardiologia Universitaria del Policlinico Riuniti di Foggia aderisce alla giornata per la prevenzione dello scompenso cardiaco

La Struttura di Cardiologia Universitaria del Policlinico Riuniti, diretta dal Prof. Natale Daniele Brunetti, aderisce alla giornata per la prevenzione dello scompenso cardiaco con iniziative di sensibilizzazione.

Lo scompenso cardiaco rappresenta la principale causa di ospedalizzazione in Italia dopo il parto e la prima causa di ricovero per malattie cardiovascolari.

Mercoledì 30 giugno 2021 i cittadini potranno usufruire di un servizio di consulenza telefonica al numero di telefono 0881-736144 dalle 9,30 alle 12,30 con risposte dello specialista cardiologo a domande sulla prevenzione dello scompenso cardiaco, sui centri di riferimento locali e sulle nuove terapie.

Presso l’ambulatorio per lo scompenso cardiaco del Policlinico Riuniti di Foggia oltre 500 pazienti affetti dalla patologia sono seguiti dal Dott. Michele Correale e dal Prof. Massimo Iacoviello.

Il Direttore Generale del Policlinico Riuniti di Foggia Dott. Vitangelo Dattoli esprime soddisfazione per l’iniziativa e per le attività dell’ambulatorio per lo scompenso della Cardiologia Universitaria, eccellenza riconosciuta e punto di riferimento nella rete regionale dello scompenso cardiaco.