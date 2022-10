La straordinaria missione di Suor Cinzia Trotta

CON TE ACCANTO È TUTTO PIÙ SEMPLICE



La straordinaria missione di Suor Cinzia



Conoscere le drammatiche condizioni sociali e sanitarie dei bambini di Butembo, città

congolese situata nella regione del Kivu Nord, raccontate da Suor Cinzia Trotta,

missionaria comboniana, è lo scopo dell’incontro che si terrà domenica 6 novembre alle ore

11 presso la Parrocchia SS Trinità di Manfredonia.



La regione del Kivu Nord vive da tempo una grande instabilità a causa degli scontri tra le

truppe para-governative e vari gruppi armati, che provocano enormi sofferenze alla

popolazione, soprattutto ai bambini.



Va ricordato che questa regione del Congo è ricca di risorse naturali (prodotti ittici) e

minerarie: avorio, carbone, rame, oro, nichel, cobalto, diamanti e, soprattutto, coltan –

minerale prezioso, dall’alto valore commerciale, perché è indispensabile nella realizzazione

degli hardware dei più avanzati computer.



Il coltan, di cui il Kivu Nord rappresenta un importante concentramento di giacimenti, è la

principale causa delle guerriglie in atto in quel territorio, in quanto l’obiettivo dei gruppi armati

è quello di avere il controllo delle miniere e quindi della commercializzazione (illegale, in

quanto il governo congolese risulta incapace di gestirla) di tale minerale.



Per ottenere questo controllo, le bande armate compiono massacri presso le popolazioni

rurali (a cadenza quasi settimanale) per allontanarle dai giacimenti e costringerli a rifugiarsi

presso le città, trattenendo solo coloro che possono sfruttare nelle miniere (soprattutto i

bambini).



Suor Cinzia parlerà, oltre che di questa situazione tragica, anche dei progetti in atto da parte

dell’Istituto di appartenenza (Suore Missionarie Comboniane in R.D. del Congo) – tra cui la

costruzione di una “Scuola Comprensiva”, primaria-secondaria-recupero, intitolata a

Daniele Comboni, santo missionario del XIX secolo.



L’incontro sarà introdotto da Don Matteo Vivabene, parroco della SS Trinità di Manfredonia.

Chiunque ritenga di poter contribuire al progetto della “Scuola Comprensiva” a Butambo

potrà effettuare un bonifico di qualsiasi importo a:



ISTITUTO DELLE SUORE MISSIONARIE PIE MADRI DELLA NIGRIZIA

IBAN: IT48G 0329 60160 10000 6751 0300

Causale: Erogazione liberale per Progetto Scuola Congo – Sr Cinzia Trotta