La storia di Domenico Gatta ad Uno Mattina

La storia di Domenico Gatta, sipontino doc, che nel 2019 fu sottoposto al trapianto di 4 organi all’ospedale Molinette di Torino, sarà raccontata alle ore 7.30 di lunedì ad Uno Mattina, su Rai Uno.

Il racconto di Domenico aiuterà “Sostieni Case Lifc”: dal 29 marzo all’11 aprile, chiamando il numero 45598, sarà possibile donare un contributo di due, cinque o dieci euro – a seconda dell’operatore telefonico utilizzato – per offrire alloggio e supporto alle famiglie dei malati di fibrosi cistica che devono sottoporsi a trapianto. Il progetto di solidarietà si chiama “Sostieni Case LIFC” ed è un’iniziativa promossa dalla Lega Italiana Fibrosi Cistica (LIFC) con il patrocinio di Federfarma.

Le farmacie esporranno una locandina per sensibilizzare i cittadini sull’importanza di sostenere questa campagna di raccolti fondi, che verrà presentata alla stampa con un webinar il 29 marzo. L’iniziativa, che ha come testimonial l’attore Marco Bocci, verrà promossa sulle reti radiotelevisive Rai, oltre che su tutti i canali di Federfarma.

La circolare Federfarma sulla campagna è disponibile nella sezione ad accesso riservato del sito www.federfarma.it