La storia dell’Hotel Gargano raccontata dalle foto dei maestri Lauriola

Manfredonia – Ritornerà un’ altra estate apparentemente ma non sarà come le altre. E con rammarico do il mio addio chiesto all’ Hotel Gargano pezzo di storia .”Addio” oramai non ci resta più niente.

Al tempo passato un’ immagine .

Foto: dei maestri fotografi Lauriola. Quando ” l’Hotel Gargano ” era ancora in costruzione, era il grande cuore di Manfredonia, rappresentava l’immagine del progresso degli anni 1960 .Con le due carrette e cavalli, passare con il materiale edile – tra la polvere bianca affacciata ad un mare azzurrissimo

.È stato l’enorme tempo della rigogliosa città nostra…che bei tempi – erano tempi – di menti fertili, c’era amore per il paese, per la crescita, e un grande orgoglio…finito come l’involuzione dei pesci… oggi nella Manfredonia chiusa a riccio di mare con le sue spine – ci passiamo solo intorno e ci chiediamo? Che fine farà.



Di Claudio Castriotta