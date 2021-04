La storia del sacrista Giufà della Chiesa di San Domenico

Manfredonia – AVEVA un campo di fichi d’india, lo aveva coltivato per i cittadini e poi lasciato libero a uso di passaggio. Ognuno faceva la sua scorta in piena tranquillità. Fiorivano in estate, sotto gli occhi dei passanti. In molti si fermavano a raccoglierli, a uno a uno: chi con guanti, chi con mani libere pungendosi. Ognuno portava una busta o un secchio sotto il braccio, come recipiente per la raccolta.

Erano lì già dalle luci del primo mattino, camuffati in mezzo alle distese di piante. Da lì, si vedeva il panorama della riviera sipontina, a guardarla era uno splendore. A un certo punto intervenne Giufà, un po’ scuro di viso ma buono di carattere: “il sole stamani mi pare bugiardo, fa finta di nascondersi dietro questi nuvoloni, ma in realtà ci soffoca la pelle e ci toglie il respiro”.







Continuò l’intervento il sacrista della chiesa di San Domenico : “Cari parrocchiani.. scusate per la deformazione… Cari amici e conoscenti, qui da lontano mi sembra di vedere il Cristo sulla riviera tra l’acqua e il sole. Sapete cosa vi dico, io vado a guardarlo da vicino, volesse il cielo di incontrarlo, gli farei omaggio dei miei fichi d’india e poi gli direi: Grazie Signore per la vostra visita quì nella nostra cara riviera sipontina, stasera la invito a una cena di pesce in parrocchia”.

di Claudio Castriotta