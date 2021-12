La stella Adriano Foglia, nuovo giocatore del Vitulano Drugstore C5 Manfredonia

La società Vitulano Drugstore C5 Manfredonia è lieta di comunicare di aver raggiunto un accordo per l’acquisizione dei diritti alle prestazioni sportive di Adriano Foglia, stella del futsal mondiale che impreziosisce il roster biancoceleste, a dimostrazione del chiaro intento del sodalizio sipontino di raggiungere l’obiettivo della permanenza nella massima serie nazionale.

Nato a San Paolo, classe 1981, laterale, è considerato dagli addetti ai lavori un fuoriclasse della disciplina. Comincia la sua carriera nel Palmeiras, prima nelle giovanili e poi in prima squadra. Nel 2000 la sua prima esperienza italiana nell’Augusta. Nel 2002 segue il tecnico Carobbi allo Stabia e l’anno successivo 2003, vince il Futsal Awards (equivalente del Pallone d’Oro), primo ed unico italiano naturalizzato a fregiarsi del riconoscimento come miglior giocatore di movimento. Lunghissima la sua carriera nelle quali veste le maglie di: Montesilvano, Marca, Lazio, Araz, Sorocaba, Pescara, Luparense, Corinthians, Petrarca, Magnus, Orze, Imolese, Cisterna e Napoli Futsal, come ultima esperienza.

Ricchissimo il palmares dei suoi titoli, individuali, di squadra e azzurri. Vanta la conquista di un campionato brasiliano (Sorocaba 2014), 2 scudetti italiani (Arzignano 2003-2004, Luparense 2017), 2 Coppe Italia, 2 Supercoppe e svariati altri titoli in campionati minori. Nei club vince inoltre la Uefa Futsal Cup con il Montesilvano, la Copa Libertadores (2015) e la Coppa Intercontinentale (2018) entrambe con i carioca del Sorocaba. Non da meno la sua avventura con la maglia azzurra. Nel 2003 trionfa con l’Italia al campionato europeo, ed è bronzo nel 2005 e argento nel 2007. Ai mondiali di Taiwan 2004 è secondo, terzo in quelli brasiliani del 2008. Miglior giocatore della Coppa Uefa nell’edizione 2011 con il Montesilvano, nonché capocannoniere in serie A nel 2001, 2002, 2012, con tantissime reti realizzate.

Un giocatore che non ha bisogno di presentazioni e che arriva alla corte di mister Monsignori per alzare il tasso di esperienza e di qualità a disposizione della formazione manfredoniana.

Adriano Foglia: “L’ambiente sicuramente mi ha fatto pensare di venire a Manfredonia. Ho alcuni amici, alcuni giocatori che conosco che mi hanno parlato benissimo della società, della città, dei tifosi. Un’esperienza che non ho mai avuto perché dobbiamo salvarci. Questo mi intriga in una piazza veramente bella, che mi aiuterà tantissimo. Ho bisogno dell’affetto delle persone e di giocare un po’ di più. Farò di tutto di rimanere con il Vitulano Drugstore C5 Manfredonia in serie A. Sicuramente la società sta lavorando tantissimo e non vedo l’ora di dare una mano ai ragazzi, al mister e d’iniziare subito a lavorare per fare più punti possibili. Con il Napoli è stato un periodo bellissimo, in cui ho conosciuto tantissime belle persone e vorrei ringraziare tutta la gente di Napoli, la loro società, i tifosi e i ragazzi che sono stati stupendi e mi hanno dato molto rispetto. Un grazie speciale al presidente Serafino perché lui mi ha aiutato come uomo, come persona ed è stato un grandissimo e lo ringrazio di vero cuore. Quando venni da avversario, ho visto una squadra che ha avuto un po’ di sfortuna. La squadra gioca molto bene, crea tanto e purtroppo nelle partite che ho visto ha avuto un po’ di sfortuna. Speriamo di cambiare questa rotta, portare un po’ di fortuna, d’esperienza e fare dei buoni risultati. All’entusiasmo dei tifosi prometto di portare a Manfredonia molta voglia, molto sacrificio. Cercherò di dare più del 100% per questa maglia. Vedo già l’affetto dei tifosi, qualcuno già mi ha mandato dei messaggi, quindi è un piacere enorme. Con gli altri ragazzi speriamo di far divertire la gente, di fare più punti possibili e salvarci, così il prossimo anno sarà sicuramente diverso”.

La Vitulano Drugstore C5 Manfredonia onorata di avere tra le sue fila Adriano Foglia, lo accoglie con un caloroso benvenuto ed augura al campione buon lavoro per il prosieguo del campionato.

