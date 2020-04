La Spesa Sospesa, ieri aiutate 102 famiglie

Continua incessante la raccolta alimentare “La Spesa sospesa”, la città e i punti vendita stanno rispondendo in maniera straordinaria.



Solo nella giornata di ieri 1 aprile sono state aiutate 102 famiglie bisognose. Per i rifornimenti di oggi chiediamo a chi voglia collaborare di acquistare latte a lunga conservazione e legumi in scatola.



Aziende e privati continuano a contribuire in maniera fattiva e li ringraziamo tutti per il bene che stanno facendo a tutta la comunità.

Sollecitiamo le donazioni in denaro, anche un piccolo contributo può fare la differenza, da versare sul conto della Caritas Diocesana di Manfredonia.

Grazie a tutti coloro che credono in questa iniziativa nata per puro spirito di collaborazione e amore per il prossimo e la propria città.



Per effettuare un bonifico usare la causale: Spesa sospesa

C.C. Ente Arcidiocesi Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo

IT06Z031117845000000000009

Gli esercenti che abbiano desiderio di aderire all’iniziativa possono chiamare questi numeri precisando il giorno in cui vogliono venga fatto il ritiro della merce. Francesco: 347.5812304 o Gianni: 334.795121 oppure scrivere una mail a: spesa.sospesa@libero.it