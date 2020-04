La Spesa Sospesa continua…

Nel ringraziare quanti partecipano all’iniziativa, sollecitiamo l’acquisto di legumi e latte in polvere.

Grazie a tutti per la collaborazione!

ELENCO AZIENDE PARTECIPANTI SPESA SOSPESA

Eurospin, Via Gen. Umberto Nobile, Via G. D. Azzarone – Loc, Via Mezzanelle

MIKIMAX, Via Scaloria 89,

Deco, Via Giuseppe di Vittorio 56,

Famila, Viale della Transumanza, sn

MD Viale Michelangelo,

Gastronomia Tomaiuolo, Via delle Antiche Mura 275,

Ipersoap, Via Martiri di Cefalonia 59,

Dok, Via Tratturo del Carmine 11,

Macelleria Gianni Di Cosmo, Via Torre Santa Maria 22,

Pasqualino Supermercato, Via IV Novembre 26,

Biscottificio D’Onofrio, DOeMI, Via Manfredonia 28, Foggia,

Luna Piena, Via Calle del Porto ex Birreria,

Sani Market, Via Vincenzo Capparelli n. 32,

Market Giuseppe Lo Russo, Via Tribuna 137,

Gastronomia, Via Torre Santa Maria

Fralumè Frutta, Via Scaloria 87

Boomerang Market, Via Tribuna 124,

Coop Manfredonia, Via Arcivescovado ed in Viale Beccarini,

Punto Risparmio, Via Torre dell’Abate, 10

Edicola Buona Giornata, giocattoli per bambini, Via Barletta, nei pressi del Poliambulatorio

Lollo Bebè, Via Scaloria 210/212,

Bimbilandya di Stefania Di Cosmo, Piazza San Camillo de Lellis 21

Bakery San Giuseppe, Via Barletta 43

Minimarket di Cinque Antonella, Via Seminario 19

Macelleria di Felice Di Cosmo, Via Seminario

Gastronomia Al Duomo, Corso Roma 142

Frutta Chic, Via Scaloria 102

Market da Titti, Via Taverna 16-18

Panificio di Pierpaolo Nardella, Via Primo Maggio 101,

Frutteria-Alimentari dei Fratelli Iaccarino, Via Di Vittorio 299

Alimentari Uzi, di Stefano Trotta, Via Coppa del Vento 12-14

Macelleria e Gastronomia da Savino, Viale Beccarini, 63

Azienda Del Giudice – Termoli, Sede di Manfredonia