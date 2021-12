Non togliermi di sorridere la voglia

e per vivere dammi la forza ;

per coprirmi dammi una maglia

o almeno la fodera di una giacca…

non togliermi una casa il tetto di una speranza,

il significativo abbraccio di mia moglie

il tenero bacio di mia figlia.

Non togliermi ogni cosa

di questa piccola e graziosa,

unita famiglia,

che non vuole cedere il segno della fine.

Non togliermi la pace

le righe crespe delle onde,

alza le punte delle nuvole

tra un cielo pieno di spugne…

del tempo giallo come il sole,

mentre il mare pulisce il sangue…

da quell’immenso colore celeste,

di un solido confine presente…

mentre si fa sera la speranza è una preghiera

la dico stasera … accanto all’ombra di San Michele.



Di Claudio Castriotta