La soluzione della UE: verso il taglio obbligatorio dei consumi di elettricità

L’Unione Europea pare abbia trovato una soluzione al caro-energia: taglio obbligatorio ai consumi di elettricità, almeno nelle ore di punta, oltre alla tassazione sugli extra-profitti per le multinazionali dell’energia e al contributo di solidarietà da parte delle società che lavorano i combustili fossili.

Non si parla, invece, di price-cap.

Ma spetterà ai governi nazionali decidere in quali ore far scattare il taglio. Nella bozza della proposta si legge che “la riduzione obbligatoria “dovrebbe risultare” da un taglio operato “in 3-4 ore per giorno lavorativo in media, che normalmente corrispondono alle ore di picco dei consumi.