La società Vitulano Drugstore C5 Manfredonia acquisisce un altro portiere

La società Vitulano Drugstore C5 Manfredonia comunica di aver raggiunto un accordo per l’acquisizione dei diritti alle prestazioni sportive di Francesco Bartilotti, portiere classe 1996, che arricchisce il reparto portieri aggiungendosi al confermato Mirko Lupinella.

Nonostante la giovane età, Bartilotti vanta già un ottimo bagaglio di esperienza per aver militato in serie A con il Maritime Augusta nel 2018/2019, in A2 con Futsal Potenza, Atletico Belvedere e Sammichele, oltre a svariate esperienze nelle serie minori, ultime tra le quali il Lecco, San Gerardo Potenza e nella scorsa stagione il Futsal Senise in serie B. Come il capitano Mirko Lupinella vanta due convocazioni per i raduni della Nazionale Sperimentale. L’estremo difensore, originario di Trecchina, è un portiere preparato ed affidabile, con una grande prontezza di riflessi e sicuro nelle uscite basse e nel posizionamento fra i pali.

Francesco Bartilotti: “Sono stato molto entusiasta il giorno in cui mi ha contattato il Manfredonia. Inizialmente non ero sicuro di allontanarmi di nuovo da casa, visto e considerato che l’anno scorso ho iniziato il percorso universitario ed ero riuscito a fare combaciare le due cose lì a casa, però, il richiamo della serie A, della piazza, della città è stato forte. Insomma una serie di cose ovviamente mi hanno portato qua spazzando via i dubbi se mai ce n’erano. Mi auguro di dare il mio contributo e di raggiungere quanto prima la salvezza. Voglio ringraziare e salutare le persone legate a Manfredonia, dai tifosi a gli addetti ai lavori, gli amici che ci sono lì, chi ha reso possibile ciò, insomma tutti. Grazie e ci vediamo presto”.

La Vitulano Drugstore C5 Manfredonia accoglie Francesco Bartilotti con un caloroso benvenuto nella famiglia biancoceleste augurando all’atleta buon lavoro per il prossimo campionato.

Area comunicazione- Futsal Communication