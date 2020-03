“La situazione è tragica, ma ci rialzeremo”: la testimonianza di un volontario di Mezzanone a Brescia

“La situazione è tragica. Gli anziani sono tanti, ma muoiono anche i giovani”.

A raccontarlo è Francesco Annichiarico, insegnante di Borgo Mezzanone in questo momento a dare una mano come volontario della Misericordie di Puglia a Brescia, un luogo che a tutti gli effetti si può definire un fronte di guerra. Così, infatti, come nell’emergenza del terremoto in Albania erano partiti dalla Puglia molti volontari, tra cui nostri concittadini, anche in questa grandissima emergenza ormai mondiale generata dal Coronavirus, volontari della nostra terra si sono attivati immediatamente per portare aiuto nelle zone più colpite.

Rispondendo all’appello lanciato dalla Lombardia, un’intera equipe di operatori sanitari volontari delle Misericordie di Puglia è partita con un’ambulanza nei giorni scorsi per Brescia, una città che è stata ferita nel cuore e nell’anima. L’equipe è composta da tre volontari di cui uno di Martina Franca, uno di Andria ed uno di Borgo Mezzanone.

I volontari stanno dando supporto al 118 e si stanno occupando della consegna a domicilio degli alimenti e dei beni di prima necessità alle persone anziane, oltre che del ritiro e della consegna dei farmaci.

Purtroppo, la situazione trovata a Brescia è andata al di là di ogni immaginazione. “Gli ospedali sono al collasso e le ambulanze non bastano più”, continua Annichiarico, che conclude lanciando un messaggio di speranza con la voce rotta dall’emozione e sul sottofondo delle sirene che suonano incessantemente: “Gli italiani sono forti e ci rialzeremo tutti. Un abbraccio a tutti”. …e un abbraccio a Francesco dalla sua terra, per il suo gesto carico di amore ed umanità.

di Maria Teresa Valente