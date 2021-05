La situazione dei Vaccini in Provincia di Foggia: 257.449 le dosi somministrate

Sono 257.449 le somministrazioni effettuate in provincia di Foggia dall’avvio della campagna vaccinale anti-Covid. Di queste, 187.110 sono le prime dosi e 70.339 le seconde.

Da oggi, le persone di età superiore a 60 anni che non hanno ancora ricevuto la prima somministrazione di vaccino potranno accedere ai Punti Vaccinali secondo la modalità “a sportello”, cioè senza prenotazione.

Le persone di età compresa tra 59 e 60 anni, invece, possono continuare a prenotare la vaccinazione secondo il calendario e le modalità indicate sul portale “lapugliativaccina.regione.puglia.it”. Per concludere le vaccinazioni delle persone affette da malattie rare, inoltre, oggi 11 maggio, dalle ore 15,00 alle ore 20,00, e mercoledì 12 maggio, dalle ore 10,00 alle ore 14,00, l’hub della Fiera di Foggia sarà aperto a sportello per sedute dedicate.

Dettaglio somministrazioni: le persone ultraottantenni che hanno ricevuto la prima somministrazione sono 36.294; di queste, 30.223 hanno ricevuto anche la seconda dose.

I medici di medicina generale, ad oggi, hanno effettuato 63.434 somministrazioni. Nello scorso weekend nuovo record di vaccinazioni. Tra venerdì e domenica, sono state somministrate, in tutto, 14.053 dosi.