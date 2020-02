La Sim C5 Manfredonia testa le ambizioni

Andrà in scena, sabato 15 febbraio, la 19° giornata del campionato nazionale di calcio a 5, serie A2, gir.C.

Match clou al PalaScaloria di Manfredonia, dove la Sim C5 Manfredonia, testa le proprie ambizioni, ospitando il Futsal Polistena, al momento terza in classifica. I sipontini che scoppiano di salute, sono in grande ascesa e hanno acquisito una marcata identità di gioco, che ha permesso agli uomini allenati da mister Massimiliano Monsignori di inanellare un filotto di risultati utili, se si pensa che nelle ultime 11 gare, i bianco-celeste sono caduti solo nel finale, sul piccolo campo del forte Virtus Rutigliano. Continuità di punti e prestazioni che ha consentito alla Sim C5 Manfredonia di ipotecare la salvezza diretta (obiettivo stagionale) e risalire fino alla 5° posizione, sia pur in coabitazione. Il match, quindi, con gli ostici calabresi di mister Molluso, arriva al momento giusto. I rossoverdi reggini salgono in Puglia, forti dei 38 punti, con 91 reti realizzate e un roster molto attrezzato (Dentini, Gallinica, Fortuna, Juninho, su tutti). Reduci dalla sconfitta interna per 5-6, nel derby contro la corazzata Real Rogit (gara trasmessa in diretta su Sportitalia), e dall’impegno settimanale di Coppa Italia in Campania, il Futsal Polistena cercherà di riprendere la corsa playoff, proprio in Capitanata.

La Sim C5 Manfredonia, dal canto suo, si presenterà al gran completo, con il rientro del nipponico, Miyazaki Gaku, che ha scontato il turno di squalifica e potrà tentare l’impresa anche grazie all’apporto dei tifosi che accorreranno al PalaScaloria. Si prevede, infatti, il pubblico delle grandi occasioni, vista l’ opportunità concessa dalla società di assistere a questo match, con l’ingresso gratuito.

Vi sono tutti gli ingredienti per un grande sabato di sport e di buon futsal. Calcio d’inizio alle ore 16:00.Carmelo Mendola:”Sabato scorso è stata una partita difficilissima. Abbiamo recuperato 3 volte lo svantaggio e nel momento più importante siamo molto bravi e cinici, attenti a non sbagliare e a gestire il momento. Abbiamo portato a casa un risultato importantissimo, che ci consente di stare in una posizione più tranquilla. Sabato arriva il Polistena, miglior difesa del girone e terzo attacco. Una squadra forte, ben compatta, con diversi giocatori di assoluto valore. Sarà una partita molto complicata perchè loro vengono dalla sconfitta con il Rogit e da quella in Coppa e vorranno rifarsi. Sarà un match importante per loro ma anche per noi. Stiamo preparando la gara al meglio. Tutti quanti insieme, società, mister, ragazzi, vogliamo arrivare a sabato al 100% e anche più, per cercare di portare a casa i 3 punti. Per noi sarebbe fondamentale farli, per essere più vicini alla nostra salvezza. L’appello che voglio fare è quello di invitare tutti al PalaScaloria alle 16:00, per incitare e caricare la nostra squadra. Tifare la nostra squadra in modo pulito, per aiutare la Sim ad ottenere e festeggiare, mi auguro, questa importante vittoria”.

Area comunicazione Sim C5 Manfredonia Antonio Monaco