La senatrice Licia Ronzulli a Manfredonia

Una squadra che dopo aver vinto le elezioni continua a crescere con l’obiettivo di rialzare e rilanciare Manfredonia.

Bella sorpresa questo pomeriggio con la Senatrice Licia Ronzulli di @forzaitalia che é tornata a farci piacevolmente visita in città cogliendo l’occasione per rinsaldare la filiera politico-istituzionale che da Manfredonia arriva a Roma, passando per Bari con il Consigliere regionale Giandiego Gatta.

A Palazzo di Città, assieme anche al vicesindaco Giuseppe Basta, abbiamo parlato di problematiche da risolvere ed opportunità finanziarie da cogliere per consentire a Manfredonia di crescere, svilupparsi e migliorarsi con il sostegno diretto delle Istituzioni come il Governo e dei soggetti sovraterritoriali competenti.

Riflessioni successivamente estese anche ai Consiglieri comunali Lilliana Rinaldi, Marco Di Bari, Antonia Facciorusso, Ciro Campanella, Francesco Riganti validi componenti della compagine dell’Amministrazione comunale.

Licia, apprezzando molto i risultati conseguiti con pragmatismo dall’Amministrazione nei primi mesi di governo, ha confermato e rilanciato il suo impegno personale per Manfredonia e per un territorio che porta nel cuore (avendo origini della vicina Margherita di Savoia) e che merita maggiori e sostanziali attenzioni.

Gianni Rotice – Sindaco di Manfredonia