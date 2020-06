La seconda stagione di Rosy Abate con Vincenzo De Michele

La seconda stagione di Rosy Abate, prodotta da Taodue per Mediaset, torna in televisione da questa sera in prima serata dalle 21.15 su Canale 5.

L’attrice Giulia Michelini interpreta uno dei personaggi più amati di Squadra Antimafia.

Tra i protagonisti assoluti della fortunata e seguitissima fiction, nel ruolo di Maometto, c’é Vincenzo De Michele,

attore cantante di Manfredonia, che diversifica la sua attività artistica tra cinema,televisione, teatro e concerti. Tra i suoi lavori più importanti ricordiamo “Tre Tocchi” diretto da Marco Risi in corcorso al festival di Roma 2016, “Trust” per la regia del premio Oscar Danny Boyle per Sky Atlantic, “Lampedusa” regia di Marco Pontecorvo per Rai Uno. È appena reduce dallo spettacolo teatrale “Giusto la fine del mondo” di Lagarce regia di Francesco Frangipane al Piccolo Eliseo di Roma.

La puntata di “Rosy Abate 2” è visibile in contemporanea con la diretta televisiva su Mediaset Play.

Rosy Abate – Seconda stagione: trame

Dopo aver ritrovato suo figlio, Rosy Abate ha passato gli ultimi sei anni in carcere. Ma adesso che può finalmente riabbracciarlo, la donna si trova davanti un Leonardo diverso da quello che ricordiamo: il bambino innocente di un tempo ha lasciato il posto a un ragazzo inquieto e tormentato. Per farlo, la regina di Palermo dovrà rimettersi in gioco e affrontare il nemico più insidioso che abbia incontrato finora: Antonio Costello, boss della camorra, che Leonardo vede come il padre che non ha mai avuto. A complicare le cose, il legame d’amore che sboccia tra Leonardo e la figlia adolescente di Costello, Nina.