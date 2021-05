La 38^ giornata di B decreta la promozione alla Salernitana in A, vincitore 3-0 a Pescara. Monza sotto 2-0 e in 10 col Brescia, quest’ultimo virtualmente ai playoff col Chievo. Spal al momento 9° nonostante l’1-0 con la Cremonese. In fondo Pordenone in vantaggio sul Cosenza: in ballo la salvezza o il playout