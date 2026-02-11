La Ruota della Fortuna, vittoria senza fuochi d’artificio per Denise

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Serata scoppiettante a La Ruota della Fortuna, il game show condotto da Gerry Scotti con la partecipazione di Samira Lui. La puntata dell’11 febbraio 2026 ha incoronato una nuova protagonista: Denise, che con determinazione e intuito ha scalato la classifica fino a conquistare il titolo di campionessa della serata.

Una partita costruita con intelligenza e sangue freddo

Sin dai primi giri de La Ruota della Fortuna, Denise ha dimostrato di avere stoffa da vendere. La concorrente ha affrontato ogni manche con lucidità, azzeccando le soluzioni giuste e gestendo con astuzia i momenti di rischio. Giro dopo giro, il suo montepremi è cresciuto fino a toccare quota 28.000 euro al termine della fase principale del gioco. Un risultato tutt’altro che scontato, che le ha garantito l’accesso alla tanto attesa Ruota delle Meraviglie con ottime prospettive di incrementare ulteriormente il bottino.

La Ruota delle Meraviglie: il tema “tiro” e le tre frasi impossibili

Forte dei suoi 28mila euro, Denise si è presentata alla fase finale con il tema “tiro” da decifrare. Le tre frasi nascoste avrebbero potuto regalarle premi aggiuntivi sostanziosi, ma la fortuna ha deciso di cambiare direzione. La campionessa ha trovato tutte buste rosse, segno inequivocabile che nessuna delle espressioni era stata indovinata correttamente.

Le soluzioni, svelate al termine, erano “Alla fune è un gioco a squadre”, “Libero nel basket” e “Con l’arco alle Olimpiadi”: tre combinazioni insidiose che hanno fatto sfumare il sogno del raddoppio. All’apertura delle buste, Gerry Scotti ha rivelato premi da 10.000, 5.000 e appena 10 euro, tutti rimasti nelle mani del programma.

Denise lascia comunque lo studio da vincitrice con i suoi 28.000 euro, una cifra di tutto rispetto che premia una prestazione solida. Per chi volesse rivedere la puntata integrale, è disponibile su Mediaset Infinity insieme a tutte le clip e i momenti salienti della serata.