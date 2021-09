La riapertura del Tribunale di Lucera con l’istituzione della sede distaccata di Corte d’Appello non è un’utopia per Pitta

La riapertura del Tribunale di Lucera con l’istituzione della sede distaccata di Corte d’Appello non è un’utopia, ma una conquista possibile e doverosa nei confronti del nostro territorio alle prese con una criminalità sempre più aggressiva ed organizzata. La nuova riforma della geografia giudiziaria è un treno da non perdere per rilanciare l’azione unitaria del territorio, finalizzata all’apertura della sede distaccata della Corte D’Appello a Lucera.

Uno stralcio del mio intervento alla conferenza stampa tenutasi oggi, presso la Camera dei Deputati, promossa dall’Onorevole Nunzio Angiola, primo firmatario di una spefica proposta di Legge. Era presente il Sindaco di San Severo Francesco Miglio che da sempre si è schierato a sostegno di tale iniziativa, nonché l’avv. Pippo Agnusdei. Ringrazio per la presenza gli Onorevoli RosaMenga e Giorgio Lo Vecchio.