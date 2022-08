La replica di Rotice: “Nessun abbandono di Piazza Duomo. Solo manifestazioni civiche in altra piazza per motivi di sicurezza”

Nessun abbandono di Piazza Duomo che è e resta il cuore delle CELEBRAZIONI RELIGIOSE. Per questioni logistiche e di nuove normative in materia di safety&security, il Comitato ha ritenuto opportuno svolgere SOLO gli SPETTACOLI in Piazza Maestri d’Ascia (con i prospicenti Lungomare N. Sauro e Piazza Diomede che nei giorni 31 agosto e 1 settembre consentiranno una maggiore e più agevole capienza di spettatori, nonchè ai fini della viabilità).

così come da programma, la Processione parte e rientra in Piazza Duomo, così come il messaggio alla città del Vescovo Padre Franco Moscone, avverrà dal loggiato della Cattedrale al termine della stessa. Il resto è soltanto sterile disinformazione (politica).

Lo ha scritto Rotice in un post Facebook