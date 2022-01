La replica di Angiola a Zecchino

A margine delle dichiarazioni rilasciate dal coordinatore regionale “uscente” di Azione, Fabio Zecchino, il quale aveva espresso perplessità sulla lista “Capitanata al Centro”, è intervenuto l’on. Nunzio Angiola, deputato di Azione e coordinatore provinciale del partito.

“La lista “Capitanata al Centro” è una lista civica che, nell’intenzione dei firmatari, si ispira a principi e valori liberaldemocratici. I sovranisti stanno con la lista della Lega e la lista di Fratelli d’Italia. Pertanto, ribadisco che siamo assolutamente all’interno dell’orizzonte politico del Partito.

Per il futuro, tranquillizzo il coordinatore regionale uscente Zecchino. Non sono all’ordine del giorno altri accordi che, semmai dovessero un domani ipotizzarsi, saranno certamente e preventivamente valutati con i futuri coordinatori, provinciale e regionale.

Invito, tutti gli iscritti a concentrarsi sull’importantissima fase congressuale che ci vedrà impegnati nei prossimi giorni, affinché in terra di Puglia il nostro partito possa organizzarsi e strutturarsi al meglio, per far fonte alle sfide future. Un grande futuro ci aspetta”.