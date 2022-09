La ragazza barese seminuda allo stadio: “Guadagno grazie ad OnlyFans”

Si chiama “CoyoteCutee“, almeno sui social, la ragazza che sabato è stata ripresa di spalle allo Stadio San Nicola di Bari.

Una mossa pubblicitaria azzeccata, considerando che la ragazza in questione vive grazie ai social: sulla piattaforma «Onlyfans», come dichiarato da lei a TeleBari, vende contenuti erotici, per adulti, pagando regolarmente le tasse per tale attività. Un lavoro legale.

Abbonata in curva Nord, racconta che «avrei soltanto voluto portare fortuna al Bari e invece…»…la partita è finita 2-2.