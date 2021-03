La rabbia dei commercianti: “Da un anno siamo arredo urbano, aperti ma senza vendere nulla e senza ristori”

Dopo il decreto che ha sancito la Puglia in zona rossa, chiudono nuovamente negozi di abbigliamento e calzature, dopo che tutti gli esercenti hanno acquistato merce necessaria per la stagione primavera – estate. Tra l’altro dopo lo sblocco delle cerimonie tutti i commercianti hanno messo in negozio nuova merce per le cerimonie. Confesercenti Foggia sostiene che i commercianti della Capitatana sono abbandonati alla loro sorte. E’ purtroppo un settore di poco interesse per il governo, ma ora c’è davvero tanto bisogno di intervenire nel settore. Affitti, utenze, f24 vengono pagati ancora dai commercianti che di contro non rientriamo nei ristori, purtroppo tutti gli esercenti sono da oltre un anno aperti ma senza vendere nulla. I commercianti ormai si sentono arredo urbano, alzano la saracinesca, accendono le luci ma non vendono nulla. Purtroppo ci saranno moltissime chiusure nei prossimi mesi.