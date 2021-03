La rabbia dei barbieri, chiusi dal decreto nonostante abbiano sempre agito rispettando le linee guida

Tra le novità del decreto di Draghi chiudono anche i barbieri. Salvatore Vergura: “Questa chiusura è in concomitanza delle festività, e pesa molto a noi barbieri, in quanto generalmente in questo periodo i fatturati aumentano. Tra l’altro da tempo rispettiamo le linee guida della regione Puglia, continuiamo a sterilizzare ed igienizzare la strumentazione ed il locale.” Abusivi a domicilio e regolari chiusi. Non è sicuramente consigliato affidarsi agli abusivi in quando non garantistico il rispetto delle linee guida della regione Puglia per le norme anti-covid.