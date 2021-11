La quarta puntata de “La domenica del Gargano”

Gli ospiti della quarta puntata del talk show locale della domenica pomeriggio sono: Enzo Dota

Ritorna il talk show televisivo locale della domenica pomeriggio “LA DOMENICA DEL GARGANO”

condotta da Luigi Mossuto ed in onda sulla web tv del Gargano www.tvgargano.com.

Gli ospiti della quarta puntata in onda Domenica 7 Novembre dalle ore 14.00 sono:

ENZO DOTA: esperto di marketing territoriale, con lui si parlerà dell’importanza di questa figura

per le aziende;

LUIGI TALIENTI: preside Istituto Alberghiero di San Giovanni Rotondo e Manfredonia, per parlare

del premio assegnato alla scuola con il contest milanese attraverso il piatto “Pecorino romano

dop”;

MICHELINA IANNANTUONO: vicepreside scuola De Carolis di San Marco in Lamis, con le si analizza

“IL CASO” della settimana: Come gli alunni sono cambiati nell’era covid-19;

BIANCA D’ERRICO: soprano di lirica, verrà intervistata da Luigi Mossuto.

ANTONIO PARISI con la sua rubrica satirica “Non me lo dire” .



La formula del programma prevede quattro ospiti in ogni puntata che interagiranno con il

conduttore su vari temi e nella parte finale ci sarà una rubrica satirica dal web “Non me lo dire”.



Regia a cura di Gabriele Martino