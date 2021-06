La Puglia perde 18 milioni di metri cubi di acqua in Capitanata in un solo mese

La Puglia perde acqua con una diminuzione di 18 milioni di metri cubi nei soli invasi della Capitanata in 1 mese dal 7 maggio al 7 giugno.

E’ quanto afferma Coldiretti Puglia, sulla base dell’analisi dei dati del Consorzio di Bonifica della Capitanata, con la siccità che indebolisce un territorio fragile che va salvaguardato utilizzando i fondi del Recovery Plan per la realizzazione delle infrastrutture irrigue e di opere di manutenzione per mettere freno al rischio idrogeologico. Da anni le associazioni di categoria chiedono che vengano iniziati i lavori per la diga di piano dei limiti in provincia di Foggia per una nuova riserva di acqua. Una diga che permetterebbe di stoccare milioni di litri e di consolidare il rapporto con la Regione Molise per la realizzazione di una condotta di 10 km per drenare acqua dall’invaso del Liscione fino all’invaso di Occhito.