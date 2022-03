La Puglia che produce non si ferma e rilancia

“Il sistema imprenditoriale pugliese ha tutte le potenzialità per superare le nuove emergenze economiche e sociali che investono l’Europa, proseguendo la stagione di ripresa avviata efficacemente durante e dopo le fasi più acute della pandemia”.

E’ quanto ha dichiarato Michele D’Alba, Presidente di Impresa Puglia, commentando i dati relativi alla creazione di nuove imprese elaborati da Unioncamere e InfoCamere.

“Nel corso del 2021 si sono registrate in Puglia 21.967 nuove iscrizioni nei diversi settori, con un tasso di crescita del 2,06% rispetto all’anno precedente, superiore alla media dell’Italia (+1,49%) e del Mezzogiorno (+1,79%).

“Nonostante siano ancora da raggiungere i livelli precedenti l’emergenza da Covid119, ha aggiunto il Presidente D’Alba, la Puglia, seppur con performance evidentemente articolate tra le diverse province, dimostra nel suo complesso dinamismo imprenditoriale e capacità di innovazione, non solo tecnologica, per confrontarsi sul mercato interno ed internazionale”.

“Questi dati costituiscono elemento di incoraggiamento per le imprese ma anche indicazione e stimolo per le istituzioni che a livello centrale e territoriale debbono porre in essere ogni iniziativa utile – di tipo strutturale, infrastrutturale e finanziario – per accompagnare questo sforzo del sistema produttivo che riguarda tutti i settori merceologici più rappresentativi dell’economia pugliese: aerospazio, agroalimentare, biotecnologie, cultura, edilizia, green economy, ICT, lapidei, logistica, meccanica, meccatronica, moda, servizi alla persona”.

“Un sistema di impese declinato con responsabilità sociale e sostenibilità ambientale – ha concluso il Presidente di Impresa Puglia – che investe in ricerca, formazione e sicurezza, con numerose eccellenze frutto della sintesi tra tradizione e innovazione”.