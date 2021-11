La Puglia accelera per la terza dose, riaperti 50 hub, da lunedi si riparte

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano e il direttore del Dipartimento Promozione della Salute, Vito Montanaro hanno presentato, nelle scorse ore, la nuova fase della campagna vaccinale con particolare riferimento alla somministrazione delle terze dosi di richiamo, in linea con le indicazioni nazionali.

Secondo la sintesi delle decisioni comunicate in conferenza stampa verranno riattivati circa 50 hub vaccinali in tutta la regione, ai quali si aggiungeranno circa 300 farmacie, gli hub aziendali e l’azione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta. In questo modo la Regione riorganizza la propria campagna vaccinale anti Covid e punta ad accelerare sulla somministrazione delle terze dosi e raggiungere chi invece ancora non si è sottoposto nemmeno ad una dose.