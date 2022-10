La provocazione di Di Benedetto a Cinque

Sta ancora facendo discutere l’intervista, a caldo, di Antonio Villani di Foggia Tv, al presidente del Manfredonia Giuseppe Di Benedetto al termine della gara vinta contro il San Severo.

Chiaramente una provocazione quella del presidente, che, dopo i complimenti al San Severo ed al suo tecnico Rufini, dichiara: “Aspettavo la sconfitta del Bisceglie che in realtà è già arrivata in Coppa Italia. Premetto che con il loro tecnico Cinque ho un ottimo rapporto a livello umano, è una persona per bene. Lui allenava il Manfredonia ed è sipontino, prima di ristrutturare tutta l’area staff ebbi la proposta di confermarlo ma per vincere decisi di scegliere il meglio. Forse a causa della delusione di questa mancata riconferma, credo per ritorsione, Cinque ha cercato di indebolirci facendo ‘copia e incolla’ della squadra che avevo a Trinitapoli. Ha tesserato nel Bisceglie quattro miei dipendenti ed ex giocatori (Tarolli, Stefanini, Grumo e Stele), e dunque volevo dirgli che se ne avesse ancora bisogno potrei offrirgli anche due benzinai. Che vinca il migliore”.