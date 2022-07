Da ieri la provincia di Foggia ha finalmente la sua orchestra. Sono onorato e felicissimo di aver dato una mano per raggiungere questo importante e storico risultato.

Era marzo quando due carissimi amici maestri di musica mi parlarono per la prima volta di questo progetto, adesso diventato realtà.

L’auspicio è che il territorio sappia ora valorizzare questa nuova istituzione musicale e culturale, che per la Capitanata è anche motivo di orgoglio e riscatto.

L’orchestra consentirà di creare diversi nuovi posti di lavoro e soprattutto di scoprire tanti giovani talenti.

Per me, che ho anche studiato al conservatorio U. Giordano di Foggia, è una soddisfazione enorme.

Michele Bordo