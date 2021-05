La protesta dei centri commerciali, chiedono la riapertura nei week end

Saracinesche abbassate anche presso il centro commerciale GrandApulia di Foggia, dove oltre il 65% delle attività commerciale hanno aderito a questa manifestazione simbolica per chiedere la riapertura dei centri commerciali nei week end.

“Abbiamo bisogno di lavorare nei festivi e pre-festivi, abbiamo investito tanto in sicurezza” Sostengo i proprietari delle attività all’interno del centro commerciale.

La direttrice del centro commerciale: “Oggi serrande abbassate come manifestazione pacifica e simbolica per rimarcare che i centri commerciali hanno un rigido processo di controllo per garantire la sicurezza di tutti, il nostro è un settore assolutamente penalizzato in questi mesi e necessitiamo la riapertura imminente.”