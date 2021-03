La protesta degli avvocati per la riapertura del tribunale di Rodi Garganico, “bisogna restituire sicurezza e speranza al territorio”

La riapertura del tribunale di Rodi Garganico restituirebbe un clima di giustizia e legalità ad un territorio in difficoltà. Migliorerebbe sicuramente la qualità della vita restituendo sicurezza e speranza ad un territorio ferito.

L’ Avv. Luigi Palmieri sottolinea i ritardi ed i paradossi dovuti alla chiusura dei tribunali in questa terra a seguito della riforma, che ha imposto la chiusura sistematica di alcuni degli uffici del giudice di pace sul Gargano.

Da considerare che Rodi Garganico dista circa 100 km dal tribunale di Foggia e spesso per 2 certificati si necessità di 3 ore di macchina. Un avvocato in media si reca in tribunale 2 volte a settimana con aggravio di costi e di tempo. “La situazione è divenuta insostenibile, è fondamentale riaprire riaprire il tribunale a Rodi Garganico“