La protesta degli abitanti della zona ferrovia a Foggia: “Questo quartiere è diventato un ghetto, degrado, spaccio e prostituzione senza alcun controllo”

Maria Luisa Centra presidente dell’associazione “amici del viale (quartiere ferrovia)” a Foggia. “La situazione in questo quartiere non cambia, anzi peggiora, I vigili purtroppo sorvegliano poco e vanno via, non risolvendo la situazione. Inoltre l’apertura continua di negozi etnici rende il quartiere ormai un getto e noi foggiani siamo ospiti. Ovviamente prendiamo atto di questo cambiamento e del fatto che questo non è più un quartiere italiano, ma sarebbe importante almeno che tutti rispettino le regole, ad esempio conferire l’immondizia in maniera ordinata e assidua. Purtroppo il degrado è sotto gli occhi di tutti, a peggiorare la situazione c’è lo spaccio e la prostituzione.” aggiunge: “I rifiuti invadono le strade e di conseguenza topi e piccioni aumentano, non ne possiamo più” La proposta dell’associazione: “Bisogna intervenire alla radice, auspichiamo ad una delibera che blocchi l’apertura dei locali etnici in quanto la gente non viene ed ha paura di passeggiare in questa zona ed inoltre il comune e le forze dell’ordine devono garantirci una sorveglianza H24.”