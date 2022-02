La prossima serie A partirà prima di Ferragosto

Mentre in testa al campionato si incendia la lotta per lo scudetto, la Serie A programma già la prossima stagione, che sarà quella dei Mondiali in inverno. Sono state definite le date del torneo 2022-2023 e proprio per via di Qatar ’22 si comincerà prestissimo, nel weekend del 13-14 agosto, e si chiuderà più tardi, con l’ultimo turno in programma domenica 4 giugno 2023.

In mezzo la lunga sosta per lasciare spazio alle nazionali, con la A che sarà impegnata fino al weekend del 13 novembre prima di dare spazio alla Coppa del Mondo, che invece inizierà il 21 novembre.

tratto da SportMediaset