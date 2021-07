La proposta di Olé: la Supercopa Maradona tra Italia ed Argentina

Il quotidiano Olé ha già trovato il nome: Supercopa Maradona, in tributo al leggendario Diego, fil rouge tra le due nazioni. Dall’Argentina arriva la proposta di una partita tra Italia e Argentina, le Nazionali che hanno conquistato Europei e Copa America. Si legge sulle pagine del giornale: “L’idea di un’amichevole è emersa nelle ultime ore grazie al buon rapporto tra i vertici di Conmebol e Uefa. Il problema sarà trovare una data: la prossima Coppa del Mondo in Qatar si terrà nel novembre 2022 ed entrambe le squadre dovranno giocare molte partite per le rispettive qualificazioni sudamericane ed europee”.