La proposta di Mentana: “Allo stadio solo se immunizzati per spingere il piano vaccinale”

Vorrei fare una modesta proposta al premier Draghi e al ministro della salute Speranza. I grandi festeggiamenti di questi giorni hanno confermato la passione sportiva e la voglia di partecipare di tanti italiani. Tra un mese e mezzo ricomincia il campionato di calcio: le società, non solo per ragioni di incassi, chiedono una riapertura degli stadi al più alto livello possibile di capienza. Questo nel momento in cui il governo e le autorità sanitarie premono di più sulla necessità di vaccinare il maggior numero possibile dei cittadini. Perché allora non decidere che potranno presenziare alle partite solo coloro che sono immunizzati? Vedremmo spalti adeguatamente popolati, ma in sicurezza, e daremmo una ulteriore spinta al piano vaccinale, magari con i campioni d’Europa a fare da testimonial

Enrico Mentana su Facebook