La Promessa si allunga su Rete 4: la decisione di Mediaset

E' stato svelato il futuro de La Promessa sia in Italia che in Spagna.

La Promessa continua il suo incredibile successo in Italia. In onda dal lontano 2023, la soap opera ha conquistato sempre più pubblico sui teleschermi di Rete 4. Ogni giorno, le storie della famiglia de Lujan sono seguite da quasi 1 milione di telespettatori. Un grande successo sia in Italia che in Spagna dov'è stata trasmessa nella prima volta nel 2023. Proprio dalla penisola iberica arriva una bella novità per quanto riguarda il futuro dello sceneggiato. La1 infatti ha deciso di rinnovare La Promessa per una sesta stagione dopo gli ottimi ascolti registrati. I fans potranno stare tranquilli poiché la soap opera continuerà ad intrattenerli almeno fino al 2028.

La Promessa rinnovata per una sesta stagione

La soap opera è stata rinnovata per una sesta stagione ancora inedita sia in Italia che in Spagna. La quinta stagione de La Promessa dovrebbe chiudersi nel 2027 su La1 dove sono attesi diversi colpi di scena. Grande attenzione è focalizzata su Manuel, il quale ha scoperto che Leocadia ha posto fine alla vita di sua moglie Jana, avvelenandola con un potente veleno. Il ragazzo ha unito le forze con Curro e Pia per sconfiggere la darklady. Non è da escludere che nel finale della quinta stagione ci sia la resa dei conti tra la madre di Angela e Manuel.