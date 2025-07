La Promessa ridotta su Rete 4: nuovo cambio di programmazione da settembre

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La Promessa è tra le soap opera più apprezzate dal pubblico italiano. Ogni giorno, le vicende di Manuel, Jana e Cruz collezionano ottimi ascolti su Rete 4, dove ha trovato casa in seguito all’addio a Canale 5. Nel corso delle ultime ore, però, il portale Blasting News ha annunciato un cambio di programmazione per quanto riguarda la nuova stagione televisiva di Mediaset in partenza da settembre. In particolare, La Promessa subirà una riduzione di durata per permettere la messa in onda di un nuovo programma condotto da Nicola Porro. Per questo motivo, da settembre le vicende di Manuel, Jana, Cruz e Alonso andranno in onda a partire dalle ore 19:35 fino alle 19:50 quando prenderà la linea il nuovo talkshow del giornalista.

La Promessa continuerà ad intrattenere per tutto il periodo estivo

Nel frattempo, La Promessa continuerà ad intrattenere il pubblico italiano per tutto il periodo estivo. Le anticipazioni delle nuove puntate in programma a luglio su Rete 4 raccontano che Jana deciderà di trasferirsi nell’ala benestante della tenuta quando scoprirà che Manuel ha rinunciato all’aviazione per lei. Nel frattempo, Jose Juan informerà Curro che dovrà sposare Julia come risarcimento per la morte di Paco, avvenuta durante il conflitto mondiale. Nel frattempo, Petra continuerà a fare pressioni a Ricardo affinché riveli la verità sulla morte di sua moglie Ana mentre Teresa fingerà di rimproverare Marcelo quando verrà beccato fare il casca morto con un’altra domestica. La donna non vorrà che il loro segreto diventi di dominio pubblico.